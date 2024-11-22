Количество устройств умного дома, подключенных к сети оператора, увеличилось более чем в два раза за последние три года.

Россияне проявляют интерес к технологиям, способствующим росту комфорта и безопасности своего жилья – это подтверждает и устойчивый спрос на умные гаджеты, и динамика потребления трафика. Так, подключение умных устройств к сети оператора МегаФон по сим-карте за 10 месяцев текущего года увеличилось на 23 % относительно показателей 2023 года, а суммарный рост трафика за последние два года составил 126 %. Растет и объем трафика, потребляемый одним устройством. Годом ранее одна умная сим-карта расходовала в среднем 5 Гбайт, с января по октябрь 2024 года этот показатель уже достиг 8 Гбайт и продолжает расти. Такая динамика объясняется ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают больший объем данных.

В сегменте умных домов наблюдается тенденция объединения устройств вокруг одного головного, которое позволяет управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, который может в одном приложении подключить умную технику разных производителей, передающую данные по разным каналам. Еще одним популярным устройством, вокруг которого концентрируются другие устройства, стали умные колонки. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, доля их продаж от общего числа гаджетов для умного дома составляет 84 %. Среди других категорий устройств лидируют товары для комфорта и безопасности: розетки, лампочки, видеокамеры и различные датчики. Бытовая техника занимает третью строчку в рейтинге продаж.

С точки зрения распределения трафика 50 % от всего количества занимают устройства, потребляющие в месяц до 1 Мбайт. Чаще всего они работают по механике получения входящего запроса (вызова или СМС), а не мобильного интернета, к ним относятся различные системы контроля доступа: шлагбаумы и электронные замки. Еще 38 % умных устройств потребляют до 50 Мбайт, свыше этого потребляет менее 12 % техники.

Среди владельцев умных домов преобладают люди в возрастной категории 35–44 года – это 45 % от общего числа. Чаще умными устройствами управляют мужчины – 63 % абонентов.

– Мы прогнозируем, что спрос на устройства умного дома будет расти, как и потребность в обеспечении стабильной и бесперебойной связи для них. МегаФон предлагает клиентам несколько решений для выгодного подключения устройств к сети. Первое – это специализированные тарифные планы с фиксированной платой. Минимальный тариф для устройств с небольшим потреблением предполагает 2 Гбайт, 100 минут и 100 СМС в месяц за 150 рублей. Второе – сделать умное устройство не только частью дома, но и частью МегаСемьи: таким образом, оно будет расходовать трафик из пакета организатора, – сообщил директор департамента по продуктам B2C Андрей Егоров.

В Сибири наиболее активно умные гаджеты для дома приобретают в Красноярском крае и Новосибирской области. На жителей Омской области приходится около 7 % от общего количества устройств, подключенных к сети оператора в сибирских регионах. Омичи чаще приобретают смарт-часы и смарт-браслеты, детские часы и видеорегистраторы. Наименее популярны умные помощники у жителей республик Хакасия и Алтай.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама