За два года комитеты ОГС, относящиеся к блоку «Городская инфраструктура», провели более 85 заседаний, где рассмотрели 417 вопросов и приняли 144 решения.

В связи с 30-летием Омского горсовета представителей СМИ познакомили с работой его комитетов. Заместитель председателя ОГС Дмитрий Сахань рассказал о комитетах, относящихся к блоку «Городская инфраструктура»: по вопросам ЖКХ; по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования; по вопросам транспортной инфраструктуры, а также по финансово-бюджетным вопросам.

По его словам, за 2023–2024 годы вышеназванные комитеты провели более 85 заседаний. Рассмотрено 417 вопросов и принято 144 решения. Проводятся и выездные заседания.

– Мы взяли практику предыдущих созывов и стали проводить выездные заседания. Например, на комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования мы посещали наш городской питомник, познакомились с тем, как растут саженцы, и в скором времени мы увидим на улицах города свои крупномеры, – рассказал Дмитрий Сахань.

Численность комитетов составляет от 8 до 18 депутатов. Самый многочисленный комитет по вопросам ЖКХ возглавляет Сергей Фролов. Его комитет охватывает вопросы жизнедеятельности города, в том числе благоустройство – летнее и зимнее, озеленение, а также работу коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций, УК, комбината специальных услуг и многого другого.

– Сейчас есть программы формирования комфортной городской среды, безопасных и качественных дорог, в рамках которых город преображается. Это федеральные деньги, которые дали возможность сегодня преобразить город в такой, какой он есть, – подчеркнул Сергей Фролов. – Как бывший чиновник, скажу, что вся работа администрации города Омска стоит на обращении граждан. Исходя из этих обращений, нужно вырабатывать позицию, что город хочет конкретно, что хотят жители, и из этого делать программы дальнейшего развития.

Комитет транспортной инфраструктуры возглавляет Юрий Арчибасов. В городе-миллионнике депутаты заинтересованы в том, чтобы общественный транспорт развивался и был визитной карточкой Омска, чтобы жителям было удобно и комфортно передвигаться. Именно этот комитет добился решения на региональном уровне о повышении штрафов для безбилетников.

– Началось с того, что была идея не платить лишние деньги из бюджета для содержания предприятий пассажироперевозящего транспорта. Эти деньги нужно было где-то взять. Мы делали запросы в департамент, общались с руководителями предприятий и в течение полугода прорабатывали этот вопрос. По официальным данным, порядка 180 миллионов рублей бюджет недополучает за счет того, что граждане не платят за проезд, – рассказал Юрий Арчибасов. – В итоге приняли решение о повышении штрафов до 2000 рублей. Хочется сказать, что данные штрафы нацелены не на взимание денег, а на побуждение человека оплатить стоимость проезда, который действует на сегодняшний момент.

Комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, который возглавляет Дмитрий Лицкевич, рассматривает весь архитектурный уровень города. В том числе рассматриваются такие вопросы, как утверждение генплана, правила застройки и землепользования. Дороги, развязки, мосты, путепроводы также в компетенции этого комитета.

Лицкевич подробнее остановился на реконструкции улицы Малиновского.

– На будущий год планируем получить уже прошедшую экспертизу проектно-смертную документацию. Планируется расширение полосы проезжей части. Это не просто дорога, а улица со всеми сопутствующими элементами, с установкой светофорных объектов, там, где идут пересечения улиц Менделеева – Королева. Предусмотрено обустройство ливневой канализации, установка освещения, остановочные павильоны и пешеходные переходы. Будет нормальная, хорошая улица, не просто дорога, – подчеркнул Дмитрий Лицкевич.

Комитет по финансово-бюджетным вопросам возглавляет Сергей Грушичев. Из названия понятно, чем занимается эта структура. Накануне депутаты приняли бюджет Омска в первом чтении, расходная его часть на 2025 год составит 38,2 млрд рублей. Это на 16 млрд больше, чем в 2025 году.

Дмитрий Сахань уточнил, что при комитетах работает 18 комиссий, где рассматриваются злободневные проблемы с участием городской администрации. А все запросы формируются на основе обращений омичей.