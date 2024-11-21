Все исследования проходили под контролем Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Ученые Омского политехнического университета создали инновационную систему подготовки и подачи газа для многоразовых ракет-носителей, которая улучшит безопасность и надежность повторных запусков двигателей. Данная разработка позволит снизить массу конструкций и обеспечит производство сверхлегких ракет. Проектом занимались сотрудники кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков и Владислав Урбанский.

Они разработали систему подготовки газа «СН-СОЗ» («Система наддува и обеспечения запуска»), которая должна значительно улучшить характеристики многоразовых ракет-носителей. Схема работы следующая: нагревается гелий для поддержания давления в топливных баках и подготавливается газ для повторного запуска двигателей. Исследователи усовершенствовали механизм, перенеся теплообменник в верхнюю часть топливного отсека, что позволяет проводить наземные испытания без необходимости запуска двигателя, значительно сокращая затраты на тестирование. Система также оснащена механизмами для управления в нештатных ситуациях: в случае аварийного отключения двигателя она автоматически переключается на режим аварийной посадки, направляя ступени к безопасной зоне. Кроме того, ученым удалось уменьшить массу ракеты на 250 кг, что позволяет увеличить грузоподъемность и повысить ее конкурентоспособность на рынке.

Даже небольшое уменьшение массы критично для ракетно-космического производства. Ракеты-носители сверхлегкого класса могут занять важную позицию на рынке вывода малых спутников (150–250 кг) на низкую орбиту. «Роскосмос» планирует увеличить орбитальную группировку, поэтому разработки экономичных и эффективных систем для этих ракет становятся особенно актуальными.