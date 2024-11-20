Ранее проблемы возникли в Знаменском и Колосовском районах области.

Администрация Горьковского района сообщила о нехватке средств на организацию автобусного сообщения по муниципальным маршрутам. Областная субсидия на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа закончилась.

– Учитывая недостаток средств, предоставленных из регионального бюджета на эти цели, мы вынуждены организовать перевозки за средства местного бюджета. Советом Горьковского района на очередной сессии были предусмотрены расходы на эти цели, объявлен аукцион на заключение муниципального контракта, – сообщили в администрации района.

Перевозки по маршрутам внутри района будут возобновлены с 25 ноября.

В октябре с такой же проблемой столкнулись в Знаменском и Колосовском районах области.