Новая услуга МегаФона информирует о регистрации дополнительных номеров по договору.

Компания МегаФон запустила новый сервис, который информирует пользователей о регистрации по договору с оператором дополнительных номеров. Если паспортные данные используются для регистрации новых договоров на оказания услуг сотовой связи, то МегаФон бесплатно и в режиме реального времени информирует об этом. Сервис подключается автоматически и доступен как для новых, так и для действующих клиентов сотового оператора.

Сообщения передаются в виде СМС на старый номер, на электронную почту, указанную в договоре, и при помощи push-уведомлений, если у абонента установлен личный кабинет оператора. В сообщении будет написана информация о новом номере телефона, а также руководство на случай, если номер не был зарегистрирован владельцем. Если абонент получает информацию о неизвестной ему регистрации нового номера, ему необходимо срочно посетить салон связи, предъявить свои документы, после чего номер будет заблокирован.

Эта услуга позволяет защищать абонентов МегаФона от действий злоумышленников, которые получили доступ к паспортным данным абонентоа и затем пытаются зарегистрировать новый номер по поддельным документам. Проверить все актуальные номера можно в любом салоне связи объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

– Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать максимально удобные и безопасные условия использования связи для наших клиентов, – подчеркнул директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов. – В 2023 году МегаФон предложил своим клиентам услугу «МегаСемья», позволяющую делиться с близкими своим пакетом по тарифу и за счет этого упростить управление расходами на связь семейных абонентов. Однако спрос на услуги связи по-прежнему растет, зачастую глава семьи покупает сразу несколько номеров на свое имя, что связано не только с необходимостью обеспечить связью детей и других членов семьи, но и с резким ростом спроса на различные IoT-устройства. Теперь в режиме онлайн абонент будет получать всю оперативную информацию о регистрации новых номеров на свое имя.

МегаФон планирует существенно расширить данный функционал в следующем году, когда вступят в силу поправки в закон «О связи».

Напомним, что в соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 2025 года появится обязанность информирования абонентов о новых договорах. Согласно тексту документа, такое информирование будет осуществлено «посредством сети Интернет» (через портал ЕПГУ), а также с помощью электронной почты и СМС. Однако МегаФон внедрил услугу информирования своих клиентов заранее и добавил к перечню каналов коммуникации push-уведомления.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама