Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Знаменитый спортсмен возглавил фирму, занимающуюся грузовыми перевозками.

Известный омский пловец, обладатель серебряной медали Олимпиады в Токио 2020 года Мартин Малютин зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «Титан Экспресс». По данным «СуперОмска», соответствующие изменения внесены 18 ноября.

Компания занимается грузоперевозками. Это не первая попытка спортсмена развиваться в качестве бизнесмена. Так, в 2020 году он открыл фирму по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров.

·Экономика/Бизнес

Знаменитый спортсмен возглавил фирму, занимающуюся грузовыми перевозками.

Известный омский пловец, обладатель серебряной медали Олимпиады в Токио 2020 года Мартин Малютин зарегистрирован как учредитель и генеральный директор ООО «Титан Экспресс». По данным «СуперОмска», соответствующие изменения внесены 18 ноября.

Компания занимается грузоперевозками. Это не первая попытка спортсмена развиваться в качестве бизнесмена. Так, в 2020 году он открыл фирму по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров.