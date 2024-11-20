Парламентарии обсуждали данный вопрос на недавно прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Помимо ранее принятых законопроектов в сфере миграционной политики, Госдума обсуждает с правительством возможность проводить тестирование на знание русского языка для детей-мигрантов перед приемом их в школы РФ. Это позволит упростить их адаптацию в коллективе и стабилизирует учебный процесс. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, добавив при этом, что планируется реализовать данное предложение уже в течение следующей недели.

– Привозят детей, они не знают русского языка. Приходят детишки в школу, но не понимают преподавателя, – отметил спикер. – Это и стресс для них, и, безусловно, мешает учебному процессу. Поэтому мы предлагаем – эти механизмы сейчас обсуждаются – тестирование детей. Надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. И конечно, только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка можно допускать уже к обучению. Именно этого от нас требуют избиратели, и об этом постоянно говорят, потому что все иное вызывает напряжение в школах. Мы не можем проходить мимо, не замечая эти проблемы.

Также сайт Дума-ТВ сообщает, что в данный момент проходит доработка текста законопроекта, устанавливающего запрет на зачисление детей-мигрантов в школы РФ без подтверждения знаний русского языка. Об этом рассказала зампред Госдумы и глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая. Рассмотрение документа планируется на этой неделе.