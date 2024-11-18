Актриса появилась на мероприятии в платье от Галины Подзолко.

Итальянская актриса Орнелла Мути появилась на местном телешоу в платье от омского дизайнера Галины Подзолко, сообщает Ngs55. Для мероприятия она выбрала нежно-голубой наряд в цветочек из коллекции «Цветущий сад». Стоимость платья составляет 1600 долларов, или 135 тыс. рублей.

Отметим, что это уже второй раз, когда актриса надевает платье от Галины Подзолко. В прошлый раз Мути посетила фестиваль в городе Кальяри в наряде от омского дизайнера. Она надела шелковое платье с собачками и бантиками из коллекции «Дама с собачкой» стоимостью 175 тыс. рублей.

Фото: galinapodzolko.com