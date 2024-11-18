Компания объявила аукцион по поиску подрядчика.

ТГК-11 начала искать подрядчика для экспертизы промышленной безопасности котлов, трубопроводов, турбин и другого оборудования. Проверка коснется ТЭЦ-3, 4 и 5.

Начальная стоимость контракта составила 345 млн 894 тыс. рублей. Заявки от участников торгов принимаются до 26 ноября.

Планируется, что победитель аукциона будет заниматься оказанием услуг с 1 февраля 2025 года до 31 декабря 2027 года. Он может привлечь к работе субподрядчиков. Но нужно, чтобы объем работы, который они выполняют, не превышал 50 %.

Отметим, что ранее Минэнерго РФ посчитало, что ТЭЦ-5 не готова к зимнему сезону. Чуть позже в ТГК-11 заявили, что устранили все замечания.