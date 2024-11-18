Омск-Информ
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·Политика

Глава региона побывал на объектах, которые ремонтируют и восстанавливают рабочие из Омской области. Такие визиты в ЛНР происходят регулярно.

Губернатор Виталий Хоценко работает в Луганской Народной Республике. В подшефном городе Стаханове он посетил объекты социальной инфраструктуры, которые помогают восстанавливать омичи. 

– Ежеквартально стараюсь посещать объекты социальной инфраструктуры, которые мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. С руководством города обсудили планы на 2025 год. Помогать подшефной территории продолжим, – сообщил Виталий Хоценко.

Уточним, что подшефном Стаханове омичи провели ремонты в гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия, родильном доме, а также в здании, где располагается отделение компьютерной томографии.

Кроме того, омичи помогли запустить работу многофункционального центра, где жители Стаханова получают новые документы. Это уже второй подобный объект, где потрудились жители Омской области.

·Политика

Глава региона побывал на объектах, которые ремонтируют и восстанавливают рабочие из Омской области. Такие визиты в ЛНР происходят регулярно.

Губернатор Виталий Хоценко работает в Луганской Народной Республике. В подшефном городе Стаханове он посетил объекты социальной инфраструктуры, которые помогают восстанавливать омичи. 

– Ежеквартально стараюсь посещать объекты социальной инфраструктуры, которые мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. С руководством города обсудили планы на 2025 год. Помогать подшефной территории продолжим, – сообщил Виталий Хоценко.

Уточним, что подшефном Стаханове омичи провели ремонты в гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия, родильном доме, а также в здании, где располагается отделение компьютерной томографии.

Кроме того, омичи помогли запустить работу многофункционального центра, где жители Стаханова получают новые документы. Это уже второй подобный объект, где потрудились жители Омской области.