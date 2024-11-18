Глава региона побывал на объектах, которые ремонтируют и восстанавливают рабочие из Омской области. Такие визиты в ЛНР происходят регулярно.

Губернатор Виталий Хоценко работает в Луганской Народной Республике. В подшефном городе Стаханове он посетил объекты социальной инфраструктуры, которые помогают восстанавливать омичи.

– Ежеквартально стараюсь посещать объекты социальной инфраструктуры, которые мы восстанавливаем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. С руководством города обсудили планы на 2025 год. Помогать подшефной территории продолжим, – сообщил Виталий Хоценко.

Уточним, что подшефном Стаханове омичи провели ремонты в гимназии № 11 имени Кирилла и Мефодия, родильном доме, а также в здании, где располагается отделение компьютерной томографии.

Кроме того, омичи помогли запустить работу многофункционального центра, где жители Стаханова получают новые документы. Это уже второй подобный объект, где потрудились жители Омской области.