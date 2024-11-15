Владельцы продают сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби».

В Омске выставили на продажу доставку суши и роллов «Ёбидоёби». Продавец хочет получить за три торговые точки 25 млн рублей. Филиалы «Ёбидоёби» располагаются на улицах Герцена и Масленникова, а также на проспекте Комарова. В чем причина продажи – неизвестно.

Напомним, что в прошлом году УФАС посчитало, что заведение использовало в соцсетях непристойную рекламу роллов. Кроме того, в этом году Верховный суд РФ потребовал у «Ёбидоёби» изменить название, поскольку оно вызывает ассоциации с нецензурным словом.

Владельцы объяснили, что с японского языка название переводится «День недели – суббота». Также они хотели оспорить судебное решение.