Руководитель военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири – Тарский острог» Василий Минин рассказал о названных на месте жилья артефактах.

На территории Тарского острога во время июльской экспедиции археологи обнаружили удивительную находку – усадьбу XVII века. Как рассказал руководитель военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири – Тарский острог» Василий Минин, условно ее назвали «изба служилого человека».

– Это большая археологическая, научная удача, что был найден жилой комплекс служилого человека XVII века, нетронутый и с четкой периодизацией, – пояснил Минин «Омск-информу».

Судя по всему, этот комплекс построили при основании Тары. Из артефактов были найдены предметы, изготовленные из дерева, металла и глины.

На месте жилья найдены элементы вооружения: три крышки пороховых полок и два винта от фитильных аркебуз, два обломка спусковой пружины, два кремня и три детали замка от оружия с кремниево-ударным механизмом. Также ученые обнаружили фарфоровую посуду, более двух десятков железных швейных игл, оселок, два глиняных инструмента для шлифовки и обломок серпа. Отдельной большой группой выступили находки обувных подков. Из украшений были найдены серебряные и медные женские перстни.

– Все это рассказывает о конкретных людях, живущих в конкретном месте, в конкретный исторический период. Примерно можно сказать, что они жили в 1600–1620 годах, – уточнил Минин.

Раскопки в Таре ведутся уже 17 лет, и уже много вещей удалось исследовать. Однако, по мнению руководителя военно-исторического клуба «Служилые люди Сибири – Тарский острог» так называемый Тарский кремль изучен лишь на 10 %.

Подробнее о выставке в «Омской крепости» можно почитать здесь.