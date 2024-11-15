Экспонатам археологической выставки «Тарский кремль» по 400 лет, но все они отлично сохранились.

В рамках проекта «Межрегиональная молодежная археологическая школа «Тарский кремль», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов, в июне этого года в Таре, на территории памятника культурного наследия федерального значения «Тарский острог», проходила археологическая экспедиция. Для участия в ней были привлечены 40 волонтеров в возрасте 16–45 лет из Тарского, Большереченского, Знаменского, Саргатского, Муромцевского, Павлоградского районов, а также из Москвы, Перми и Лангепаса.

По итогам этой экспедиции была организована археологическая выставка, раскрывающая особенности жизни и военной службы первых русских сибиряков. Ее открыли 14 ноября в здании Денежной кладовой Омской крепости, экспозиция уникальных артефактов будет работать до 20 декабря.

Старший научный сотрудник сектора археологии Омского филиала Объединенного института истории, философии и филологии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук Сергей Татауров, руководивший раскопками в Таре, подчеркивает важность именно материальной культуры для изучения истории освоения Сибири.

– Я много работаю с архивными документами XVII, XVIII веков, и там есть описание Тары. Но в архивных документах нет материальной культуры. То, что можно посмотреть, – как люди жили. Этим и важны раскопки: мы понимаем, что и как происходило на этой земле 400 лет назад, как осваивали этот край, – объяснил Сергей Татауров.

На выставке в «Омской крепости» представлены предметы, изготовленные из дерева, металла и глины. Из элементов вооружения археологами, например, были обнаружены три крышки пороховых полок и два винта от фитильных аркебуз, два обломка спусковой пружины, два кремня и три детали замка от оружия с кремниево-ударным механизмом и многое другое.

Что касается посуды и хозяйственно-бытового инвентаря, участникам проекта удалось найти фарфоровую посуду, более двух десятков железных швейных игл, оселок, два глиняных инструмента для шлифовки, обломок серпа. Отдельно выделяются находки обувных подков. Из украшений в культурном слое были обнаружены серебряные и медные женские перстни. Найденные в Таре монеты копейки-чешуйки относятся к периоду второй половины XVI – первой половины XVII вв.

– Для нашего региона, для всей археологии русских в Сибири это шикарнейшие находки, – коротко и емко охарактеризовал представленные на выставке экспонаты Сергей Татауров.

Кандидат исторических наук и заведующий отделом культурного наследия в музее-заповеднике «Старина Сибирская» Филипп Татауров добавил, что находки в Таре ценны не сами по себе, а в комплексе.

– Комплекс найденных предметов, например инструменты, предметы вооружения, костюмы, посуда, дает возможность достаточно объективно восстановить материальную культуру, в какой-то степени духовную культуру и мировоззрение человека, который жил в этом месте 400 лет назад. Это самое ценное, – подчеркнул Филипп Татауров.

Добавим, что в 2024 году археологические раскопки велись на территории самой «Омской крепости». Ученые ищут доказательства того, что первые стоянки русских в устье Оми существовали еще в XII веке, а значит, может оказаться, что Омску около 400 лет. Научная сенсация, похоже, не за горами.

Ангелина Шмакова, Мария Филимонова