Одно животное на днях заметили жители Серебряного Берега.

Омичи снова начали замечать диких косуль в городе. Сегодня в соцсетях появилось видео с косулей, снятое в микрорайоне Серебряный Берег, который располагается на Красном Пути между остановками «Сибзавод» и «Городок Водников».

Напомним, в прошлом году в Омске наблюдалось целое нашествие косуль. Их замечали не только на окраинах, но и в центре. Многие животные погибали, застревая в заборах или становясь добычей бездомных псов.

Эксперты отмечали, что косули мигрировали ближе к населенным пунктам в поисках пищи.