Сильнее всего цены выросли на икру лосося и апельсины.

По данным Омскстата, в октябре 2024 года в Омской области продукты подорожали в среднем на 1,2 %. Икра лососевых рыб стала дороже на 21,9 %, апельсины – на 21 %, помидоры – на 14,5 %, лимоны – на 6,5 %, картофель – на 5,1 %. Молоко и сливки выросли в цене на 1,2–6,2 %, сыры – на 4,6 %, сливочное масло – на 3,7 %, баранина – на 2,1 %.

При этом подешевели в регионе морковь, огурцы, яблоки, виноград (на 3,9–14,6 %); полукопченая и варено-копченая колбаса (на 4,4 %), курица (на 2,7 %), чай (на 1,7 %) и сахар (на 1,4 %).