Это стало возможно благодаря активной профилактической и информационной работе медиков и волонтеров.

Омский СПИД-центр ежегодно организует профилактические мероприятия среди учащихся средних и высших учебных заведений. Основные форматы – это лекции, семинары, беседы и интеллектуальные игры.

Задачи специалистов Центра-СПИД:

повысить уровень информированности и образованности учащихся по вопросу ВИЧ/СПИД;

информировать о путях распространения вируса и мерах профилактики, тем самым предостеречь от необдуманных поступков;

развеять распространенные мифы о ВИЧ-инфекции, предотвратить проявления дискриминации людей с ВИЧ-положительным статусом.

Работа специалистов проходит уже не первый год, и медики отмечают успехи. У молодежи формируется более ответственное отношение к своему здоровью, и количество новых случаев заболевания среди молодежи имеет тенденцию к снижению. Важно понимать, что работа подразумевает не только общение с основной целевой аудиторией – подростками и молодежью, но и также родителями и педагогами. Самое главное – информировать их о спектре проблем, связанных с инфицированием ВИЧ, в целях создания благоприятных условий для формирования и поддержания безопасного поведения подростков и молодежи.

Специалисты Центра-СПИД также привлекают и обучают волонтеров, которые готовы самостоятельно проводить мероприятия в учебных заведениях. В общении со своими сверстниками ребята чаще воспринимают информацию с большим интересом и не стесняются задавать все интересующие вопросы.

В ближайшее время планируется реализация ряда совместных мероприятий Центра-СПИД и общественного движения «Волонтеры-медики», где учащиеся смогут разобрать все самые сложные вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции, в игровой форме.