Поводом для знакомства с областным парламентом стало предстоящее 19-летие Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия».

В ближайшую субботу, 16 ноября, Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) исполняется 19 лет. Предстоящая дата стала поводом для визита в Законодательное собрание Омской области актива Омского регионального отделения МГЕР.

Программа была насыщенной: экскурсия по зданию Заксобрания, знакомство с историей, этапами становления российского парламентаризма и направлениями работы законодательной власти. Ребята побывали в зале пленарных заседаний, где принимаются региональные законы и другие важные решения.

С молодогвардейцами провели встречу спикер областного парламента Александр Артемов и его зам Павел Коренной, во время которой обсудили вопросы самореализации в общественно-политической сфере.

Александр Артемов поздравил молодогвардейцев с праздничной датой и вручил благодарственные письма Заксобрания за активную организаторскую и волонтерскую деятельность на территории Омской области.

– Наше будущее в руках активных, неравнодушных к судьбе своей Родины молодых людей. Мы должны поддерживать нашу молодежь и создавать новые возможности для ее развития. «Молодая Гвардия» собрала в своих рядах неравнодушных, активных, творческих и талантливых ребят. Ребята не боятся трудностей, приходят на помощь в любое время. Успехов вам, продуктивной работы, ярких идей! – отметил Александр Артемов.

Уточним, что члены МГЕР занимаются общественной работой по всей стране. В зоне их внимания: защита прав студентов, популяризация здорового образа жизни, поддержание комфортной городской среды в городах и многое другие. Молодогвардейцы помогают людям, которые в этом нуждаются, поддерживают российских военнослужащих и их семьи, занимаются сбором гуманитарной помощи, работают на освобожденных территориях.