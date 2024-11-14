Аналитики компании «МегаФон» отметили, что в этом году «умные» часы, как и наушники, стали покупать чаще.

Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, и многие ритейлеры проводят в этот день акции. МегаФон не был исключением: во время проведения акции «11.11» средненедельные показатели интернет-магазинов компании превысили средненедельные показатели по 2024 году в два раза. А по сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. В этом году чаще всего приобретали смартфоны, наушники и «умные» часы.

Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми стали Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами «умных» часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE.

Следует отметить, что на протяжении всего 2024 года отмечался рост спроса на «умные» часы и наушники. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. К примеру, продажи «умных» часов в количественном выражении увеличились почти на 40 %, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов.

Интерес покупателей к распродаже в этом году выше, чем в 2023: число проданных гаджетов в интернет-магазине МегаФона оказалось выше на 53 %.

– Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией – вплоть до половины стоимости, – поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов. – Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене.

Распродажу 11.11 в мире также называют «Днем холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным днем шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с «Чёрной пятницей», с которой начинается сезон рождественских распродаж.

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