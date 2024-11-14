Профильные комитеты Заксобрания Омской области начали рассматривать в режиме первого чтения проект бюджета региона на ближайшие три года.

Первыми обсудили параметры бюджета члены комитета по собственности, комитета по законодательству и местному самоуправлению и комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике.

Правительство региона внесло проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на пленарном заседании омского Заксобрания в конце октября. Кроме того, были представлены основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Вместе с законопроектами депутаты смогли ознакомиться с большим пакетом сопутствующих документов. Предположительно, доходная часть областного бюджета в 2025 году составит 137,6 млрд рублей. Из них 115,7 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы региона, то есть предусмотрен рост на 6,4 % к уровню текущего года, а также 21,9 млрд рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы областного бюджета в целом должны составить 138,1 млрд рублей. В планах – привлечь инфраструктурный бюджетный кредит в размере 0,55 млрд рублей.

Кроме того, УФНС России по Омской области дало оптимистичный прогноз в сторону увеличения налоговых поступлений, таким образом, параметры бюджета региона могут быть скорректированы.

Основные средства пойдут на исполнение первоочередных социальных обязательств: расходы на зарплату бюджетников, оказание мер соцподдержки населения, на обеспечение медикаментами и питанием и прочее.

Депутаты задавали много уточняющих вопросов. Получив исчерпывающие ответы, по итогам рассмотрения законопроекта в каждом из трех комитетов были приняты решения рекомендовать областному парламенту принять проект закона в первом чтении.

Добавим, что более подробно расходы областного бюджета будут рассмотрены при обсуждении проекта бюджета в режиме второго чтения на заседаниях профильных комитетов в декабре.