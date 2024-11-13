Эта опция включена в новый уникальный новогодний тариф компании Т2.

Оператор мобильной связи Т2 объявил о запуске первого после ребрендинга тарифного продукта. Этот тариф будет приурочен к новогодним каникулам, и в него будет входить безлимитный интернет в праздники и выходные, 35 Гб интернет-трафика в будние дни, безлимитные звонки на Т2, а также 200 минут для звонков на мобильные номера других операторов России.

Тариф «Хватит» ориентирован в первую очередь на наиболее активных пользователей интернета в выходные и любителей проводить свой досуг онлайн. Главное конкурентное преимущество продукта – возможность без ограничений пользоваться мобильным интернетом по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни: новогодние каникулы, 23 Февраля, 8 Марта, майские каникулы и другие.

Новые абоненты также получают от Т2 в подарок 3 месяца бесплатной подписки MiXX S, которую можно настроить под себя. В конструктор мультиподписки входят дополнительные 50 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи, Яндекс Плюс, Wink, PREMIER, VK Музыка, Литрес, Ozon Premium. Он также включает сервис «Пакет», антивирус Kaspersky Standard, скидки в Lamoda и другие возможности Т2 и сервисов партнеров. К тарифу клиенты оператора также могут подключить домашний интернет бесплатно на 3 месяца.

Абоненты тарифа «Хватит!» получают доступ к преимуществам Т2: «Переносу остатков», «Обмену минут и гигабайтов», «Маркету Т2», «SOS-пакету», «Защите от нежелательных подписок» и другим дифференциаторам оператора. Абонентская плата составляет 350 руб./мес. При этом стоимость ежемесячного платежа не изменится никогда – для тарифа действует заморозка цены навечно.

Тариф доступен для новых подключений до 21 января 2025 года включительно. Подробности – на сайте

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама