Однако средний срок владения смартфонами за последнее время вырос.

По всей России наблюдается тренд: люди все чаще сдают свои гаджеты в трейд-ин. МегаФон и Yota провели исследование в своей объединенной розничной сети и пришли к выводу, что за 10 месяцев текущего года в трейд-ин принято на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года

Омск подтверждает тенденцию. Как и по всей России, в нашем городе самым популярным брендом среди сдаваемых смартфонов является Samsung. В текущем году с этими устройствами приходили на 76% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Затем следует Xiaomi и Apple. В 2024 году услуга стала популярнее у жителей Омской области на 66%.

Самыми популярными моделями для сдачи являются Samsung Galaxy A10 (32 ГБ), Galaxy A50 (64 ГБ) и Galaxy A51 (64 ГБ). У Xiaomi это Redmi 9C NFC (64 ГБ), Redmi Note 9 (64 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 (128 ГБ).

Что интересно, по деньгам первенство принадлежит компании Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Для сравнения – Samsung составляет лишь треть от средств, полученных от сдачи смартфонов. Xiaomi занимает третью строчку с 8%.

В целом же интерес россиян к программе за год резко возрос: за 10 месяцев 2024 года число принятых смартфонов стало выше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах показатель вырос почти в 5 раз.

– Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства, – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов. – Мы предлагаем удобный, безопасный и быстрый сервис, в рамках которого наш клиент получает профессиональное обслуживание на каждом этапе: от оценки смартфона до непосредственно выкупа.

Несмотря на возрастающую популярность трейд-инов, средний срок владения гаджетами за последнее время вырос. Сейчас он составляет 4,5 года, и самый главный фактор — это качественный и доступный ремонт устройств. Обновления ПО для более старых устройств и

бережное отношение владельцев к технике также являются важными. В более чем половине случаев пользователи используют защитные устройства (пленки, чехлы и т. д.) для своих гаджетов.

Программа трейд-ин действует в МегаФоне с 2017 года и доступна по всей РФ. Она позволяет сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового гаджета, аксессуара, настройки или страховки. В программе участвуют устройства всех брендов, по трейд-ин можно купить даже смартфоны последних моделей. Сотрудник розничной сети оценивает смартфон в информационной программе и называет стоимость выкупа, также клиент может сделать это самостоятельно до визита в офис на сайте МегаФона. На стоимость влияют как эстетическое, так и техническое состояние гаджета. При сдаче старого устройства с покупателем заключается договор купли-продажи на выкуп. Стоимость старого устройства идет в зачёт покупки нового товара или выплачивается на карту клиента.

МегаФон предлагает полный комплекс услуг для пользователей смартфонов. В розничной сети компании, помимо нового телефона, можно приобрести восстановленный смартфон, причем покупатель получает гарантию до 180 дней на любые модели восстановленных смартфонов. Кроме того, клиентам салонов MeгаФона и Yota доступен трейд-ин, а также любые формы кредитов и рассрочек на новые устройства. Наконец, компания ввела новую услугу, позволяющую любым пользователям привести в порядок внешний вид своего гаджета и предусматривающую механическую чистку смартфона от пыли и других типов загрязнений.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама