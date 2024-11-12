Свои действия он объясняет шоком.

Сегодня около 06:00 на нерегулируемом пешеходном переходе в Октябрьском округе «газель» сбила 42-летнюю женщину. Водитель вышел из машины, помог женщине подняться, собрать выпавшие из сумочки вещи и отвел на обочину.

– Спросил, нужна ли ей помощь. С его слов, женщина ничего не ответила, тогда он сел в автомобиль и уехал, – сообщили в ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали.

Позже водителя поймали и проверили на опьянение. Он оказался трезв. На допросе он рассказал, что поздно заметил пешехода в темноте и не успел затормозить. Сбежал мужчина якобы потому, что был в шоке и не подумал о последствиях своего поступка.

На него завели административные дела о нарушении правил дорожного движения и оставлении места ДТП. Вопрос о возбуждении решат позже, когда медики оценят тяжесть травм женщины.