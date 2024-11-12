Омск-Информ
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·Общество

Мэрия издала постановление об изъятии квартир.
Вчера на сайте мэрии Омска появилось постановление об изъятии жилых помещений у жителей дома по адресу: Новосортировочная, 23. Такое же решение власти приняли насчет дома дом № 5 в поселке Волжском. Эти аварийные дома расселят и снесут.
Трехэтажку № 23 на Новосортировочной, 1953 года постройки, признали аварийной в 2017 году. Отметим, что в августе в одной из квартир дома провалился пол. Комиссия обследовала здание и установила угрозу его обрушения. В связи с этим власти ввели режим повышенной готовности.
Двухэтажку в поселке Волжском, 1955 года, признали аварийной в 2018 году.
·Общество

Мэрия издала постановление об изъятии квартир.
Вчера на сайте мэрии Омска появилось постановление об изъятии жилых помещений у жителей дома по адресу: Новосортировочная, 23. Такое же решение власти приняли насчет дома дом № 5 в поселке Волжском. Эти аварийные дома расселят и снесут.
Трехэтажку № 23 на Новосортировочной, 1953 года постройки, признали аварийной в 2017 году. Отметим, что в августе в одной из квартир дома провалился пол. Комиссия обследовала здание и установила угрозу его обрушения. В связи с этим власти ввели режим повышенной готовности.
Двухэтажку в поселке Волжском, 1955 года, признали аварийной в 2018 году.