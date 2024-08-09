Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники ведомства выяснят, не нарушали ли чиновники права жильцов.
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения пола в квартире дома № 23 на улице Новосортировочной в Омске. На место выехал заместитель прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун.
– Прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.
Напомним, кирпичную трехэтажку 1953 года постройки признали аварийной в 2017 году. Дом состоит из 27 квартир, в которых проживает около 60 человек. По искам собственников чиновники выплатили жильцам 4 квартир компенсации, чтобы они могли переехать. Остальных после обрушения временно переселяют в муниципальное жилье.
·Происшествия

Сотрудники ведомства выяснят, не нарушали ли чиновники права жильцов.
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения пола в квартире дома № 23 на улице Новосортировочной в Омске. На место выехал заместитель прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун.
– Прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.
Напомним, кирпичную трехэтажку 1953 года постройки признали аварийной в 2017 году. Дом состоит из 27 квартир, в которых проживает около 60 человек. По искам собственников чиновники выплатили жильцам 4 квартир компенсации, чтобы они могли переехать. Остальных после обрушения временно переселяют в муниципальное жилье.