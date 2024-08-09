Омск-Информ
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·Происшествия

Жильцов переселяют в муниципальные квартиры.
Жильцы дома № 23 на улице Новосортировочной рассказали о том, что трехэтажка 1953 года постройки начала рушиться. По словам омичей, минувшей ночью в квартире № 13 провалился пол в туалете и в ванной, по стенам кирпичного здания пошли трещины. В происшествии никто не пострадал.
– Всем жителям этого дома предложено переехать в муниципальный маневренный фонд. Администрацией Ленинского округа предоставлен необходимый транспорт и грузчики. Жители квартиры, в которой произошел инцидент, по информации департамента жилищной политики, уже готовятся к переезду, – сообщили в мэрии.
Отметим, что дом признали аварийным в 2022 году. Здание обслуживает управляющая компания «Микрорайон Радуга».
·Происшествия

Жильцов переселяют в муниципальные квартиры.
Жильцы дома № 23 на улице Новосортировочной рассказали о том, что трехэтажка 1953 года постройки начала рушиться. По словам омичей, минувшей ночью в квартире № 13 провалился пол в туалете и в ванной, по стенам кирпичного здания пошли трещины. В происшествии никто не пострадал.
– Всем жителям этого дома предложено переехать в муниципальный маневренный фонд. Администрацией Ленинского округа предоставлен необходимый транспорт и грузчики. Жители квартиры, в которой произошел инцидент, по информации департамента жилищной политики, уже готовятся к переезду, – сообщили в мэрии.
Отметим, что дом признали аварийным в 2022 году. Здание обслуживает управляющая компания «Микрорайон Радуга».