Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Если имеется «лишняя копеечка», выгоднее купить облигации федерального займа, посоветовал министр финансов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары. Хранить деньги гораздо выгоднее в облигациях федерального займа, дал совет министр.

– Правильно, и не нужны [доллары]. Покупайте облигации федерального займа – надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете, – сказал глава Минфина.

На сегодняшний день официальный курс доллара составляет около 98 рублей. Банки продают американскую валюту гораздо дороже.

·Экономика/Бизнес

Если имеется «лишняя копеечка», выгоднее купить облигации федерального займа, посоветовал министр финансов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары. Хранить деньги гораздо выгоднее в облигациях федерального займа, дал совет министр.

– Правильно, и не нужны [доллары]. Покупайте облигации федерального займа – надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете, – сказал глава Минфина.

На сегодняшний день официальный курс доллара составляет около 98 рублей. Банки продают американскую валюту гораздо дороже.