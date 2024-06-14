Ситуация с американской валютой может устаканиться в течение одной-двух недель. А пока лучше воздержаться от покупки долларов.

Ситуация с американской валютой может устаканиться в течение одной-двух недель. А пока лучше воздержаться от покупки долларов.

Из-за санкций со стороны США в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария в России фактически прекратилась биржевая торговля долларами. Курс рубля по отношению к американской валюте теперь определяется на основе банковской отчетности и данных от цифровых платформ внебиржевых торгов. Центробанк будет следить за ним и при необходимости корректировать.

Как это часто бывает, на фоне негативных новостей обменных пункты начали спешно переписывать ценники. Долларом торговали и по 120 рублей, и по 200. Это временное явление, считает доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Обвала курса рубля не будет.

– Не жду обвала и краха. Если, конечно, они не будут целенаправленно спровоцированы (в том числе и путем нагнетания паники среди населения). Курс валюты, возможно, вырастет, но вряд ли этот рост будет носить глобальный характер, – сказал Кузнецов в комментарии агентству «Прайм». – К чему нужно быть готовым, так это к расширению спреда (разницы между ценой покупки и продажи валюты в банках), а также к существенной разнице курсов в различных банках.

Ситуация может стабилизироваться в относительно короткий (неделя/две) срок. Власти не только найдут решение, но и протестируют его работоспособность, добавил эксперт.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов полагает, что на следующей неделе курс доллара укрепится, американская валюта будет стоить 95,5 рубля.

– Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рубля за доллар, но не исключаем небольшой коррекции курса на следующей неделе по мере снижения панического спроса, – отметил Трифонов в комментарии изданию «Газета.Ru». – Официальный курс ЦБ может измениться даже в большей степени – мы не ожидаем большой активности по продаже валюты из-за высоких банковских спредов.

По мнению эксперта, сейчас крайне неподходящее время для валютных операций – нужно дать финансовому рынку устаканиться в течение недели-двух. Скорее всего, конкуренция банков за клиентов приведет к некоторому снижению спредов, также упадет спрос на валюту.