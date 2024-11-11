Домашний матч завершился долгожданной победой омичей.

Сегодня, 11 ноября, в Омске на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и питерским «СКА». Игра завершилась победой «ястребов».

В первом периоде «Авангард» открыл счет и забросил первую шайбу в ворота противников. За первым голом последовал второй. По итогам периода «ястребы» вели со счетом 2:0. Во втором периоде «СКА» забил ответный гол омичам. Счет стал 2:1.

В третьем периоде развернулось ожесточенное противостояние. За две минуты до конца матча удалили Буше, из-за чего «Авангард» остался вчетвером. Кроме того, гости оставили пустые ворота, из-за чего на льду развернулось противостояние 4x6.

За три секунды до конца матча со стороны «ястребов» произошло еще одно удаление. Однако «Авангарду» удалось победить. Матч завершился со счетом 2:1.