Бывший глава министерства образования региона Иван Кротт с упоением рассказал, как отработал первую неделю в ОмГПУ.

Бывший заместитель председателя правительства, экс-министр образования Омской области Иван Кротт красочно описал свое возвращение в педуниверситет. Напомним, после увольнения из обправительства бывший чиновник вернулся на позицию первого проректора ОмГПУ. Эту должность придумали специально под него.

Кротт пафосно рассказал о первой неделе работы на прежнем месте.

– Вот и прошла моя первая рабочая неделя в аlma mater – Омском педагогическом. Прием мне устроили очень теплый, ведь вернулся в родные пенаты, – отчитался первый проректор ОмГПУ. – Спасибо большое моим коллегам. Уверен в каждом и в их дальнейшей поддержке. Люди – главная ценность, нужно доверять, заботиться и развивать их. В Омском педагогическом это умеют делать.

Заместитель руководителя вуза сообщает, что сразу же погрузился в работу. Он подробно рассказал, какие сферы теперь курирует.

– В должности первого проректора курирую административно-правовую, административно-хозяйственную, международную и информационно-коммуникационную работу университета, отвечаю за сохранение и развитие музейных фондов, мобилизацию и защиту гостайны, – отметил Кротт. – Направления работы сложные, будет много трудностей, но уверен, что мы будем вместе находить верные созидательные решения.

Первый проректор ОмГПУ дал понять, что, по сути, стал теневым руководителем университета. Произнеся показательную фразу: «Нужно брать ответственность и делать больше, чем от меня ждут».

С мая нынешнего года вуз возглавляет Наталья Макарова. Она заменила Ивана Кротта, ушедшего делать карьеру в облправительство в апреле прошлого года.