Ранее Павел Попов трудился заместителем руководителя департамента учета собственности и земельных отношений.

Недавно созданное казенное учреждение «Земельный фонд Омской области» возглавил юрист из регионального Минимущества Павел Попов. До своего назначения он занимал пост заместителя руководителя департамента учета собственности и земельных отношений.

Само учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. Земельный фонд создан для повышения эффективности управления государственными сельхозугодьями. Как пояснили в Минимущества, речь идет о распоряжении большими сельскохозяйственными площадями.

– С 1 января 2025 года учреждение будет реализовывать полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена из состава земель сельскохозяйственного назначения, в пользование гражданам и организациям, включая аренду. Это позволит выстроить более эффективный механизм управления неразграниченными землями сельскохозяйственного назначения и увеличить в местные бюджеты поступления от аренды земельных ресурсов, – отметили в региональном ведомстве.

На переходном этапе, который продлится до конца текущего года, власти намерены провести мониторинг действующих договоров земельных участков и подготовить нормативные документы для реализации переданных полномочий.

В Доктрине продовольственной безопасности РФ, в рамках реализации которой был создан Земельный фонд Омской области, указано, что рациональное использование сельхозугодий, защита и сохранение, предотвращение их сокращения являются национальными интересами государства на долгосрочный период.