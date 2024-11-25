В Омске появился новый автосалон перспективного бренда EXEED с удобным месторасположением в самом центре города.

Выбрать новый автомобиль премиального бренда EXEED в Омске становится удобнее. С недавних пор официальным представителем бренда в Омском регионе является автохолдинг «Барс». В городе появился новый автосалон EXEED, удачно расположенный в самом центре Омска, на улице Герцена, 60.

Отметим, что EXEED – перспективный бренд премиальных автомобилей, созданных международной командой профессионалов. В современные внедорожники EXEED внедрены самые новейшие технологии: искусственный интеллект, виртуальные голосовые помощники и многочисленные системы безопасности, которые выводят комфорт вождения на новый уровень.

Новый дилерский центр EXEED «Барс» на Герцена строится по самым современным стандартам 3.0. Ключевая концепция проекта заключается в создании уютного и современного шоурума, где клиенты смогут не только воспользоваться полным спектром услуг дилерского центра, но и с удовольствием провести время в кафе и зоне для клиентов. Архитектура автосалона подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Автохолдинг «Барс» уже давно зарекомендовал себя на автомобильном рынке и может смело гарантировать высокий уровень качества работы с EXEED. Все лучшие практики и многолетний опыт будут использованы для успешного сотрудничества с новым брендом.

Кроме продажи технологичных автомобилей EXEED «Барс» также будет осуществлять полный цикл гарантийного и сервисного обслуживания. Главная задача компании – сделать процесс покупки и владения новым автомобилем максимально комфортным и приятным.

До запуска проекта осталось совсем немного времени, EXEED «Барс» уже работает в техническом режиме и готов встречать клиентов на ул. Герцена, 60. Уже скоро шоурум превратится в новое современное пространство.

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Сайт: bars-exeed.ru

Дилерский центр «EXEED Барс»

г. Омск, ул. Герцена, 60, телефон +7 (3812) 405-500.

ООО «БАРС-Азия». ИНН 5507291966. Реклама