Женщина торговала игрушками без разрешения «Киностудии Союзмультфильм».

«Киностудия Союзмультфильм» подала иск к 46-летней жительнице Калачинска о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. В одной из торговых точек, принадлежащих предпринимательнице, нашли мягкую игрушку «Чебурашка». При этом разрешения на ее продажу у женщины не было.

Суд удовлетворил иск, обязав женщину за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства выплатить правообладателю компенсацию, а также возместить судебные издержки и почтовые расходы на общую сумму 12 тыс. рублей.

Чтобы обеспечить исполнение решения суда, приставы уведомили предпринимательницу о необходимости выплатить компенсацию, арестовали ее деньги и наложили запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости. Решение суда было исполнено.