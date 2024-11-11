Медики призывают омичей ответственно подходить к изучению этой темы.

Вокруг ВИЧ-инфекции существует множество мифов. Кто-то считает заболевание окончательным приговором, кто-то боится находиться рядом с ВИЧ-позитивным человеком, ошибочно считая, что ВИЧ-инфекция передается по воздуху. Такая информация чаще всего распространяется в «компаниях по интересам» и на сайтах сомнительного содержания, а официальные источники игнорируются. В результате страдают все – и здоровые люди, потому что боятся, и ВИЧ-позитивные – потому что их избегают или игнорируют.

Миф № 1: ВИЧ-позитивный человек сильно отличается внешним видом

Люди с ВИЧ-инфекцией ничем не отличаются от обычных людей, так как долгое время болезнь вообще не проявляет себя. Кроме того, у ВИЧ нет специфических клинических признаков. Узнать ВИЧ-статус человека можно, только сдав кровь для тестирования на ВИЧ.

Миф № 2: ВИЧ-инфекцией можно заразиться в быту

Вирус очень быстро разрушается во внешней среде. Поэтому ВИЧ не передается через полотенце, одежду, постельное белье, посуду. Неповрежденная кожа служит надежным барьером для вируса. Поэтому ВИЧ не передается через прикосновения, рукопожатия и объятия с ВИЧ-позитивным человеком, а также воздушно-капельным путем то есть при кашле и чихании.

Миф № 3: ВИЧ может передаваться со слюной, потом и слезами

Вирус действительно может находиться в этих биологических жидкостях, однако количество его в них невелико, поэтому риск заражения в обычных условиях отсутствует. Например, чтобы доза вируса в слюне стала достаточной для инфицирования, ее необходимо три литра. Если говорить про пот, то для заражения нужна целая ванна, в случае слез – целый бассейн. Поэтому вирус не передается при поцелуе, пользовании одним туалетом, душем, кухонными принадлежностями.

Миф № 4: ВИЧ можно заразиться в бассейне, сауне

Как мы уже говорили ранее, ВИЧ очень нестоек во внешней среде и быстро разрушается, потому такими способами заразиться ВИЧ также невозможно.

Миф № 5: Дети, инфицированные ВИЧ, могут заразить здорового ребенка при совместных играх, например, при укусе. Поэтому такие дети должны посещать специальные детские сады или школы, отдельно от здоровых детей

За всю историю эпидемии такого случая заражения зафиксировано не было. Во всем мире дети, инфицированные ВИЧ, посещают обычные школы и детские сады и не должны быть изолированы от остальных детей.

Миф № 6: Презерватив не защищает от передачи ВИЧ

Высококачественные презервативы, если они хранятся и используются с соблюдением всех правил, не пропускают вирус. Дело в том, что вирус «плавает» в жидкости организма, а жидкость из презерватива не вытекает. Однако даже правильное использование и хранение презерватива не дает 100 % гарантии защиты от ВИЧ – ведь он может порваться или соскользнуть, особенно при неумелом использовании.

Неточные сведения о болезнях только ухудшают ситуацию как для здоровых людей, так и для больных. Поэтому Омский СПИД-центр продолжает распространять информацию и повышать грамотность населения.