Некачественными оказалось масло «Крестьянское» и «Традиционное».

В конце октября специалисты Россельхознадзора проверили молочную продукцию в супермаркетах-дискаунтерах «Светофор» в Омской области и выявили отклонения по жирно-кислотному составу. Фальсификатом оказалось сливочное масло «Крестьянское». Жиры молочного происхождения в нем заменили жирами немолочного происхождения. Поставляло продукцию в розничную сеть ООО «Фудтрейдинг». В качестве изготовителей указан ИП Трофимова М. Н. и ИП Дивенко Л. Н.

На упаковке масла сладко-сливочного «Традиционное» также был указан незарегистрированный изготовитель ИП Дивенко Л. Н. Однако при сканировании Data Matrix кода, нанесенного на упаковку, выяснилось, что продукция имеет другое название «Масло несоленое традиционное 82,5 % 500 г» и ее производит ИП Карпова Н. Н.

На фантомных площадках ввели в оборот 141 тонну сливочного масла. Сотрудники Россельхознадзора также выяснили, что фальсифицированное сливочное масло поступало в омский «Госпиталь для ветеранов войн».

В обстоятельствах нарушения будут разбираться правоохранительные органы, налоговый орган и антимонопольная служба. Нарушителей привлекают к административной ответственности.