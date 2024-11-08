Омский завод транспортного машиностроения принял участие в акции «Неделя без турникетов».

В прошлом месяце Омский завод транспортного машиностроения в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех проводил очередной этап акции «Неделя без турникетов». За этот год предприятие смогло посетить 360 человек, среди которых ученики школ города и районов Омской области, студенты вузов и колледжей, дети работников предприятия, а также воспитанники школы-интерната.

Студенты Омского промышленно-экономического колледжа смогли напрямую погрузиться в профессию. Ребята только в сентябре приступили к обучению по специальности «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» в рамках федерального проекта «Профессионалитет», уже через год они получат диплом и смогут приступить к работе. Во время акции студенты смогли побывать в отделе главного метролога и в энергетической лаборатории и увидеть, как выполняются измерения и проводится поверка приборов.

– Было интересно увидеть, как устроен рабочий процесс, какие измерительные приборы используются, – рассказал студент ОПЭК Александр Фоменко. – Меня всегда привлекали технические специальности, поэтому и выбрал такую профессию. С удовольствием бы прошел производственную практику на заводе.

Некоторые из работников завода сами в свое время также участвовали в этой акции.

– Я тоже учился в промышленно-экономическом колледже на слесаря по контрольно-измерительным приборам, – делится опытом сотрудник Омсктрансмаша Денис Иванченко. – Когда мы попали на завод, я узнал, что можно заключить договор на целевое обучение и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы гарантированно иметь место для трудоустройства после получения диплома. Проходил на заводе оплачиваемую практику, а потом остался здесь работать. Коллектив встретил хорошо, дружелюбно, во всем помогали.

Для более 20 групп, которые посетили Омсктрансмаш, была организована очень насыщенная программа. Посетители смогли познакомиться с историей в заводском музее, отправиться на экскурсию в цех, где изготавливают детали для ходовой части боевых машин и в цех по производству гусеничных лент, а также пройти профессиональные пробы, викторины, рассказы о востребованных технических специальностях.

– Приятно, что среди ребят много увлеченных и любознательных, они активно задают вопросы, а это значит, есть интерес. Причем интересуются не только мальчишки, но и девочки, – прокомментировал Виктор Савинцев, начальник бюро механосборочного цеха АО «Омсктрансмаш», который проводил экскурсии для школьников и студентов.

На сегодняшний день работа на предприятиях ОПК становится все более и более престижной, все больше молодых людей выбирают их своим местом работы. Высокий уровень зарплаты, возможности для профессионального развития и социальные гарантии – вот что привлекает молодежь.

– На заводе мне очень понравилось, и в цехе, и в музее, особенно впечатлили токарные станки. Возможно, в будущем я выберу техническую специальность и приду сюда работать, – рассказал Михаил Терницкий, воспитанник «Дома детства на Кордной».

О том, что поход на оборонный завод мало кого оставил равнодушным, говорят и педагоги.

– Мы впервые побывали на такой экскурсии, и она нашла отклик у ребят. Приятно удивила их реакция, хоть и говорят, что молодежь сейчас ничем не интересуется, мы видим, что это не так. Они включались в диалог, отвечали на вопросы, – отметила Анастасия Муродова, директор «Дома детства на Кордной». – Для детей это очень интересный опыт, можно сказать, социальная проба: они посмотрели изнутри большое предприятие, необъятные пространства, огромные машины. И главное, увидели то, что за каждым станком и механизмом стоят люди – и молодые парни, и опытные мастера своего дела. Когда видишь масштаб завода, этой громады, понимаешь, какое мы мощное государство.

Подобные акции действительно оказывают больше влияние. Так что, быть может, кто-нибудь из тех, кто сегодня лишь пришел на экскурсию, в будущем уже сам будет работать на Омсктрансмаше и сам проводить эскурсии для нового поколения молодых ребят.