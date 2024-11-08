Новая технология позволит достичь высокой скорости соединения и качества и создать «эффект присутствия» во время разговора.

Оператор Т2 запустил в регионе технологию Voice over LTE. При помощи VoLTE звонки передаются не по обычному голосовому каналу, а через интернет, обеспечивая высокое качество и быстрое соединение. Эта технология доступна для всех клиентов – как для действующих, так и для новых.

VoLTE работает более чем на 500 моделях мобильных устройств 15 крупнейших производителей – как модели известных всем Samsung и Xiaomi, так и более новые на рынке Oppo и Infinix. Чтобы подключить VoLTE, пользователю достаточно включить эту опцию в настройках своего устройства. Звонки в сети 4G тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет мобильного интернета.

– Мы весь год активно улучшаем покрытие в регионе, – подчеркнул Олег Руф, технический директор филиала T2 в Омской области. – В первом полугодии модернизировали оборудование и провели рефарминг – перераспределение частот в пользу сети 4G – в крупных населенных пунктах. Интернет при этом стал быстрее в среднем на 30–40 %. Запуск VoLTE – логичное продолжение этой работы. В первый же день после запуска сеть 4G обработала 46 % всех голосовых звонков. Благодаря VoLTE наши клиенты могут звонить и одновременно пользоваться интернетом. Также технология придает речи высокую четкость, создавая эффект присутствия собеседника рядом со звонящим.

Всего за три месяца T2 запустила VoLTE более чем в 20 субъектах Федерации. До конца года технология станет доступна клиентам оператора во всех регионах присутствия.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама