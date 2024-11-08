Современное решение не только обеспечивает доступ к сети АЗС, но и оптимизирует расходы компаний, облегчает ведение бухгалтерского учета.

В эпоху интенсивного технологического развития предприятиям и организациям особенно важно следить за инновациями, которые облегчают ведение хозяйственной деятельности. Одним из таких инструментов являются корпоративные топливные карты. Они являются ключом к оптимизации затрат и повышению эффективности управления парком коммерческого автотранспорта.

Принцип работы топливных карт аналогичен банковским. Это пластиковые карты с микрочипом, на котором хранится важная информация: баланс счета, установленный лимит и т. д. Все расчеты проводятся в электронном виде. Бесплатный доступ к личному кабинету позволяет отслеживать все транзакции по заправкам, контролировать выборку ГСМ, устанавливать и изменять лимиты по картам, видеть текущий остаток или задолженность денежных средств на счете. Оплата топлива электронными картами упрощает работу бухгалтерии и диспетчерской службы, так как не требует участия оператора в обслуживании владельца карт и облегчает ведение бухгалтерского учета.

Такие топливные карты выпускаются нефтяными компаниями или определенными заправочными станциями. В Омске все большую популярность приобретают топливные карты сети АЗС «Топлайн», и тому есть множество причин. Компания сотрудничает с одним из ведущих производителей горючего в России – Омским НПЗ и поэтому предлагает своим клиентам только качественное топливо. Все виды топлива, которые реализуются через сеть АЗС «Топлайн», соответствуют стандарту Евро-5 и проходят тройную систему фильтрации. Контроль качества при приеме и отпуске нефтепродуктов на АЗС осуществляется с помощью современного электронного оборудования. Помимо качественного топлива, клиенты могут рассчитывать на высокий уровень сервиса. На АЗС «Топлайн» можно не только заправить автомобиль, но и приобрести все необходимое: от сопутствующих товаров до вкусного перекуса.

Топливные карты не только упрощают работу, но и позволяют значительно сократить расходы на топливо. Они предоставляют следующие преимущества:

индивидуальные скидки на приобретение топлива;

возможность возмещать НДС;

установка суточного лимита выборки ГСМ позволяет контролировать прямые издержки на топливо;

бесплатное предоставление чип-карт.

Поскольку АЗС «Топлайн» расположены на основных федеральных трассах и р асстояние между станциями не превышает 100 км, держателям фирменных карт не составляет труда рассчитать маршрут. Тем более что каждая станция ориентирована на легковой, так и грузовой транспорт.

Для оформления топливных карт «Топлайн» юридическим лицам достаточно заполнить форму на сайте, после чего с ними свяжутся менеджеры и помогут выбрать лучшее решение для корпоративного автопарка.

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039. Реклама