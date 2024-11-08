Акция магазина OUTLETIUM приурочена ко Всемирному дню шопинга.

Всемирный день шопинга – это неофициальный праздник, который отмечают 11 ноября практически во всех странах мира. К такой дате не хочется оставаться без подарка. Магазин одежды турецких брендов OUTLETIUM на Масленникова, 10, решил порадовать всех любителей моды и стиля и начинает распродажу. Скидки будут действовать ровно до праздника, так что не стоит медлить.

С 8 по 11 ноября OUTLETIUM удваивает все бонусы: на все покупки будет начислен двойной кешбэк, который можно будет потратить до 30 ноября. И оплатить бонусами можно будет до 30 % стоимости, а не 15 %, как обычно.

Что можно купить на распродаже? Всё, что угодно! Главное – определиться с образом. Для офиса можно подобрать комплект в кэжуал или деловом стиле. Если у вас нет дресс-кода, то прекрасным вариантом станут джинсы и поло. Девушкам стоит обратить внимание на трикотажные платья, которые становятся актуальными, когда за окном холодает. Для более формальных поводов есть брюки, рубашки, блузки и пиджаки. С ценами на распродаже можно купить достаточно комплектов, чтобы каждый день выглядеть по-разному.

Футболки на распродаже от 490 рублей, трикотаж от 890 рублей.

Встречи с друзьями и походы в кино располагают к более смелому образу. Сегодня настроение надеть шляпу, бомбер и ботфорты и выглядеть стильно, а завтра – собрать джинсовый фэмили-лук. Все так же актуальны трикотажные костюмы, такие мягкие и уютные, что их не хочется снимать после примерки. Выбирайте костюм или собирайте образ по настроению, ведь в OUTLETIUM найдется всё.

Деним на распродаже от 990 рублей.

Одежда для занятий спортом может быть не только удобной, но и красивой. В такой точно все будет получаться проще, а к достижениям на спортплощадке прибавятся покоренные мужские сердца. Эти костюмы, легинсы и топы идеально подойдут для тренировок и активного отдыха.

Спортивные брюки от 990 рублей, топы от 190 рублей.

На распродаже в OUTLETIUM появился новый бренд FULLA MODA. Так что сейчас будет самое идеальное время ознакомиться с ним, если до этого вам он не был известен. Новая коллекция уже доступна, и она очень подходит для наступающих холодов. Струящийся трикотаж просто создан для того, чтобы согреть вас в морозы. Эти пуловеры и кардиганы впишутся в уютные расслабленные образы, которые становятся так востребованы в холодное время года.

Трикотаж от 990 рублей.

Всемирный день шопинга 11.11 – лучшая причина, чтобы пойти в магазин. Вы сможете купить все, что вам захочется, ведь скидки на распродаже достигают 90 %. Выгодно, как никогда!

OUTLETIUM, Масленникова, 10.

Срок акций: с 08.11.2024 по 11.11.2024. Подробности уточняйте у продавцов.

ООО «Невааутлет», г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 73, к. 1, офис 310, ОГРН 1215400024014. Реклама