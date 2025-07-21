До 31 августа в «Евромеде» на Лукашевича, 21б, можно пройти ФГДС и колоноскопию со скидкой 15 %*.

Заболевания желудочно-кишечного тракта часто развиваются незаметно, и многие люди до последнего откладывают визит к врачу. Однако существуют симптомы, при которых ФГДС и колоноскопия становятся не просто рекомендацией, а необходимостью. В данной статье мы разберем, в каких случаях их проведение строго обязательно и как сэкономить на обследовании ЖКТ этим летом.

Когда нужно делать ФГДС?

Симптомы, при которых необходимо пройти ФГДС:

частые боли в желудке, особенно натощак или ночью;

постоянная изжога и отрыжка;

тошнота, рвота (в том числе с примесью крови или в виде «кофейной гущи»);

затрудненное глотание;

необъяснимая потеря веса и снижение аппетита.

Если эти симптомы сохраняются более 2-3 недель, необходимо срочно обратиться к врачу и пройти обследование!

Как понять, что пора делать колоноскопию?

Колоноскопия – это вид исследования толстого кишечника, который позволяет выявить полипы, воспалительные процессы и даже онкологические заболевания на ранних стадиях. Процедура выполняется с помощью гибкого зонда с видеокамерой (колоноскопа) и дает возможность не только детально осмотреть слизистую оболочку кишки, но и провести биопсию или удалить обнаруженные полипы.

Обратитесь к врачу, если у вас наблюдаются следующие симптомы:

кровь в стуле;

черный дегтеобразный стул;

хронические запоры или диарея без видимых причин;

интенсивные боли в животе и вздутие, особенно при сопутствующей потере веса;

анемия (снижение уровня гемоглобина) неясного происхождения – это может свидетельствовать о скрытом кишечном кровотечении.

Кому нужно проходить колоноскопию, даже если нет симптомов?

людям после 40–45 лет – профилактическая колоноскопия раз в 5–10 лет снижает риск рака кишечника;

людям, у кого в семье были случаи рака ЖКТ или полипоза;

пациентам с хроническими болезнями (гастрит, колит, болезнь Крона).

Как сэкономить на диагностике ЖКТ летом 2025?

ФГДС и колоноскопия по праву считаются «золотым стандартом» диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Благодаря современному оборудованию, высокой квалификации специалистов и возможности проведения под седацией (медикаментозным сном) эти процедуры стали максимально комфортными для пациентов.

Этим летом омичи могут пройти два важных обследования и сэкономить! С 1 июля по 31 августа 2025 года в Медицинском центре «Евромед» на ул. Лукашевича, 21б, действует скидка 15 %* на проведение ФГДС и колоноскопии:

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС/ФГДС) – стоимость 3528 руб. вместо 4150 руб;

Колоноскопия (ФКС) – 5823 руб. вместо 6850 руб.

Подробнее об исследованиях можно почитать здесь. Записаться на исследование можно у операторов справочной службы по тел. 66-49-84.

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