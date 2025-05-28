Заправляться с «Топлайн» стало еще выгоднее! Участники программы лояльности Clever Card могут получать скидки на топливо при покупке любимых напитков.
Как это работает:
- Заезжайте на АЗС «Топлайн».
- Заправляйтесь любым видом топлива.
- Выбирайте напиток из акционного списка (не только кофе!).
- Оплачивайте покупку с использованием бонусной карты Clever Card.
- Получайте скидку на каждый литр топлива в зависимости от его типа:
- 5 рублей с литра – при заправке СУГ;
- 4 рубля с литра – при заправке фирменным топливомReactive;
- 3 рубля с литра – при заправке любым другим видом топлива.
В акции участвуют напитки:
- Кофе любого вида.
- Молочные коктейли: ванильный, клубничный, шоколадный, груша, ягодный, соленая карамель.
- Смузи: черничный, клубнично-банановый, со шпинатом.
- Лимонады: киви-груша, клубничный с джусболлами.
Присоединяйтесь к акции – заправляйтесь с выгодой и наслаждайтесь любимыми вкусами вместе с АЗС «Топлайн».
ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама