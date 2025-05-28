Омск-Информ
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·Общество

Заправляться с «Топлайн» стало еще выгоднее! Участники программы лояльности Clever Card могут получать скидки на топливо при покупке любимых напитков.

Как это работает:

  1. Заезжайте на АЗС «Топлайн».
  2. Заправляйтесь любым видом топлива.
  3. Выбирайте напиток из акционного списка (не только кофе!).
  4. Оплачивайте покупку с использованием бонусной карты Clever Card.
  5. Получайте скидку на каждый литр топлива в зависимости от его типа:
  • 5 рублей с литра – при заправке СУГ;
  • 4 рубля с литра – при заправке фирменным топливомReactive;
  • 3 рубля с литра – при заправке любым другим видом топлива.

В акции участвуют напитки:

  • Кофе любого вида.
  • Молочные коктейли: ванильный, клубничный, шоколадный, груша, ягодный, соленая карамель.
  • Смузи: черничный, клубнично-банановый, со шпинатом.
  • Лимонады: киви-груша, клубничный с джусболлами.

Присоединяйтесь к акции – заправляйтесь с выгодой и наслаждайтесь любимыми вкусами вместе с АЗС «Топлайн».

ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама

·Общество

Заправляться с «Топлайн» стало еще выгоднее! Участники программы лояльности Clever Card могут получать скидки на топливо при покупке любимых напитков.

Как это работает:

  1. Заезжайте на АЗС «Топлайн».
  2. Заправляйтесь любым видом топлива.
  3. Выбирайте напиток из акционного списка (не только кофе!).
  4. Оплачивайте покупку с использованием бонусной карты Clever Card.
  5. Получайте скидку на каждый литр топлива в зависимости от его типа:
  • 5 рублей с литра – при заправке СУГ;
  • 4 рубля с литра – при заправке фирменным топливомReactive;
  • 3 рубля с литра – при заправке любым другим видом топлива.

В акции участвуют напитки:

  • Кофе любого вида.
  • Молочные коктейли: ванильный, клубничный, шоколадный, груша, ягодный, соленая карамель.
  • Смузи: черничный, клубнично-банановый, со шпинатом.
  • Лимонады: киви-груша, клубничный с джусболлами.

Присоединяйтесь к акции – заправляйтесь с выгодой и наслаждайтесь любимыми вкусами вместе с АЗС «Топлайн».

ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама