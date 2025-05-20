До конца июня в «Евромеде» можно пройти консультацию сосудистого хирурга и УЗИ вен со скидкой 40 %, лазерное лечение варикоза – со скидкой 25 %.

Варикозное расширение вен – распространенное заболевание, об опасности и неприятных последствиях которого известно многим. Проявлять себя варикоз может разными признаками. Помимо дискомфорта, боли, судорог и чувства тяжести в ногах сосудистые хирурги отмечают у пациентов и внешние симптомы – узловатые, расширенные вены, ярко выраженную сосудистую сетку, синюшность кожи. В сезон коротких юбок и шорт такие неприятности совсем некстати. Что делать? Специалисты медицинского центра «Евромед» предлагают план, состоящий всего из двух шагов.

Шаг 1: диагностика варикоза со скидкой 40 %*

Как было описано выше, варикоз можно определить по разным признакам:

расширенные вены на ногах – от сосудистых звездочек и чуть заметных вен до гроздевидных вен, покрывающих всю ногу;

судороги в ногах ночью и боль вдоль вен (как правило, такие боли проходят после отдыха в горизонтальном положении);

горячая, пульсирующая боль в ногах;

отек ног, который увеличивается после физической нагрузки или к вечеру;

трофические изменения кожи.

Поставить точный диагноз может только врач на консультации. Для оценки состояния вен ног проводится дуплексное сканирование. В «Евромеде» эту процедуру согласно всем мировым стандартам выполняют опытные сосудистые хирурги, флебологи. Результат диагностики с описанием пациент получает на руки сразу после консультации. С 6 мая по 30 июня на диагностику варикоза в клинике действует специальное предложение*. Консультацию врача – сосудистого хирурга с дуплексным сканированием вен нижних конечностей можно получить за 1860 руб. (вместо 3100 руб.).

Для диагностики варикоза в рамках акции* можно обратиться в три корпуса «Евромеда» по адресам:

ул. Съездовская, 29/3 – к врачу – сердечно-сосудистому хирургу высшей категории Михаилу Лепилину и врачу – сердечно-сосудистому хирургу Алексею Москаленко ;

и врачу – сердечно-сосудистому хирургу ; ул. Лукашевича, 21б – к заведующему Центром хирургии № 4, врачу-хирургу высшей категории, флебологу Сергею Верёвкину и к врачу-хирургу высшей категории, врачу-эндоскописту высшей категории, флебологу Александру Фёдорову ;

и к врачу-хирургу высшей категории, врачу-эндоскописту высшей категории, флебологу ; ул. Кемеровская, 13 – к врачу – сердечно-сосудистому хирургу, врачу ультразвуковой диагностики первой категории, к.м.н. Евгению Левданскому.

Шаг 2: лечение со скидкой 25 %*

При наличии показаний лечение варикоза можно пройти также в «Евромеде». В центре представлены все основные современные способы лечения варикозной болезни, в том числе щадящее лечение с помощью лазерной коагуляции** вен. Ознакомиться с этапами и подробным описанием процедуры можно на сайте клиники.

На услугу лазерного лечения варикоза в медицинском центре с 6 мая по 30 июня 2025 года действует скидка 25 %*. Так, стоимость комплексной услуги «Эндовенозная лазерная коаryляция вен (ЭВЛК) со стоимостью анестезии, лабораторной диагностики, ЭКГ» составит от 53 580 руб. Полный перечень услуг, участвующих в акции, указан на сайте клиники.

Запись на прием к врачам «Евромеда» по тел. 331-400.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Акция действует с 06.05.2025 по 30.06.2025. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у операторов справочной службы и на сайте euromed-omsk.ru.

** Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном тексте, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».