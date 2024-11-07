Парню не понравилось, что инспектор застал его во время незаконного сброса мусора.
Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело о применении насилия к специалисту экологического надзора. В преступлении обвиняют 25-летнего омича.
Как сообщили в ведомстве, 27 мая главный специалист отдела регионального государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Омской области поехал в СНТ «Горняк», чтобы зафиксировать факт несанкционированного сброса мусора из грузовика. Сотрудник снимал происходящее на камеру. Сотрудники ИП, которые в неположенном месте выгружали строительный мусор, пытались воспрепятствовать работе инспектора. Один из них забрал камеру и избил сотрудника Минприроды, причинив ему вред здоровью средней тяжести (закрытую травму груди).
Вину в преступлении омич не признал, моральный вред не возместил.
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.