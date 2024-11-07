Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Парню не понравилось, что инспектор застал его во время незаконного сброса мусора.
Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело о применении насилия к специалисту экологического надзора. В преступлении обвиняют 25-летнего омича.
Как сообщили в ведомстве, 27 мая главный специалист отдела регионального государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Омской области поехал в СНТ «Горняк», чтобы зафиксировать факт несанкционированного сброса мусора из грузовика. Сотрудник снимал происходящее на камеру. Сотрудники ИП, которые в неположенном месте выгружали строительный мусор, пытались воспрепятствовать работе инспектора. Один из них забрал камеру и избил сотрудника Минприроды, причинив ему вред здоровью средней тяжести (закрытую травму груди).
Вину в преступлении омич не признал, моральный вред не возместил.
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.
·Происшествия

Парню не понравилось, что инспектор застал его во время незаконного сброса мусора.
Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело о применении насилия к специалисту экологического надзора. В преступлении обвиняют 25-летнего омича.
Как сообщили в ведомстве, 27 мая главный специалист отдела регионального государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Омской области поехал в СНТ «Горняк», чтобы зафиксировать факт несанкционированного сброса мусора из грузовика. Сотрудник снимал происходящее на камеру. Сотрудники ИП, которые в неположенном месте выгружали строительный мусор, пытались воспрепятствовать работе инспектора. Один из них забрал камеру и избил сотрудника Минприроды, причинив ему вред здоровью средней тяжести (закрытую травму груди).
Вину в преступлении омич не признал, моральный вред не возместил.
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.