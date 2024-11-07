Организаторы мероприятия представят ИТ-платформу, которая поможет участникам «спящих» пока сообществ относительно легко войти в общественное пространство города.

Программа Второго форума городских сообществ Омска, запланированного на 16 ноября, составлена с учетом обратной связи, полученной от участников первого форума, состоявшегося в мае текущего года. В его рамках лидеры сообществ получили возможность рассказать широкой аудитории о своем любимом деле, о своих единомышленниках, обменялись опытом и получили консультационную поддержку. Непосредственными организаторами мероприятия стали активисты Омского философского кружка, который с 2023 года работает в «Точке кипения Омск». О подробностях предстоящего форума РИА «Омск-информ» рассказали его соорганизаторы Сергей Магденко и Владимир Королев.

Магденко: После проведения в мае этого года Первого форума городских сообществ мы не только ощутили поддержку своих коллег, но и узнали об их самых наболевших проблемах. Одна из них – достаточно тяжелый вход в общественное пространство. Первое, что хотят сделать представители любого сообщества, – заявить о себе. Вот они приходят в СМИ и, как правило, слышат три стандартных ответа: «Вы не наш формат», «Вы слишком маленькие, и на рассказе о вас не собрать много просмотров» или «Платите деньги, тогда мы о вас расскажем». На наш взгляд, право назваться городскими сообществами имеют любые неформальные объединения людей, которые отвечают двум критериям: участники встречаются офлайн, хотя бы один раз в месяц; сообщество совершает деятельность, полезную для общества. В помощь таким объединениям разработана программа поддержки и развития сообществ «Омск-2026».

Королев: Одним из ключевых элементов программы является разработка ИТ-платформы, которую мы назвали «Генератор социальной активности». По сути, это интерактивная карта, на которой будут отражены все события общественной жизни Омска. Карта должна быть актуальной, поэтому события будут иметь четкий срок жизни: от анонса до времени окончания. Это даст возможность человеку заранее узнать о событии и, заинтересовавшись, принять решение о своем участии в нем. Отражаемые на карте события можно будет отфильтровать по категориям. Это могут быть только спортивные мероприятия, или только музыкальные фестивали и концерты, или неформальные экскурсии по городу и так далее. По задумке, на карте должны отражаться события, рассчитанные на аудиторию от двух человек до 10 тыс. участников. И неважно, коммерческое это будет мероприятие или акция энтузиастов-общественников. Только так можно будет ощутить пульс общественной жизни большого города.

Широкая кастомизация карты будет достигнута за счет возможностей, которые предоставляет популярный мессенджер «Телеграм». Сегодня в нем можно создать мобильное приложение, которое будет самостоятельно выполнять заранее созданные задачи. В нашем случае это будет, например, рассылка оповещений о тех или иных событиях, размещение ссылок на сайты городских сообществ, прием заявок на участие.

Прототип платформы уже действует. Речь идет о паблике «Городские сообщества Омска. События» в социальной сети «ВКонтакте». На странице также аккумулируется информация о событиях общественной жизни, но возможности Telegram-бота будут, конечно, шире. Приложение позволит совместить плюсы социальной сети, а это истории про людей, с наглядной информативностью справочника типа 2ГИС. И в итоге получится не социальная, а событийная сеть.

– Насколько, по вашим оценкам, такая событийная сеть сегодня востребована?

Магденко: Если на первый форум, который состоялся в мае, пришло 50 лидеров сообществ, то сегодня мы знаем примерно о 500 реально существующих сообществах, в которых с разной степенью периодичности происходят какие-то события. А еще, по нашим оценкам, в Омске есть порядка тысячи «спящих» сообществ. Одна из задач предстоящего форума – помочь им проявиться и стать частью омского общественного пространства. Омск, как и любой мегаполис, в таком пространстве нуждается. Участие жителей в общественной жизни способно наполнить скучное обывательское существование новыми смыслами. Люди, получившие шанс на самореализацию, совсем по-другому оценивают окружающий мир, а если брать более узко – по-другому начинают относиться и к месту своего проживания, к своему городу. К сожалению, мы пока проигрываем битву за умы молодежи, которая считает Омск неинтересным для себя и уезжает. Сильные городские сообщества помогут переломить ситуацию.

Добавим, что Второй форум городских сообществ Омска стартует в субботу 16 ноября в 11:00 в Конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, 25, к. 2). Вход на форум свободный при условии предварительной регистрации.