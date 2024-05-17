Как заявил известный исполнитель, раньше ему не удавалось разглядеть Омск из-за погоды. Сейчас ему наконец-то улыбнулась удача.

Как заявил известный исполнитель, раньше ему не удавалось разглядеть Омск из-за погоды. Сейчас ему наконец-то улыбнулась удача.

Певец Сергей Трофимов, который вчера, 16 мая, приезжал в Омск с концертом, поделился мнением о городе. По его словам, Омск красивый. Об этом сообщает omsk.aif.ru.

Трофимов отметил, что, когда приезжал к омичам, всегда было холодно. Но в этот раз в городе оказалась хорошая погода: тепло и светило солнце. Из-за этого певец и разглядел, какой Омск красивый город.