К концу года в регионе будет открыта еще одна библиотека такого же формата.

В рамках президентского национального проекта «Культура» в Омской области открыли еще одну модельную библиотеку – на этот раз в Павлоградском районе. Всего в регионе на текущий день создано уже 19 таких читательских пространств, которые объединяют и детскую, и взрослую читательские аудитории. К концу года будет построена еще одна библиотека.

Павлоградский район – один из четырех муниципалитетов, в которых открыто по две модельные библиотеки. Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично сообщил о завершении строительства культурного объекта.

– Вторая модельная библиотека открыта в Павлоградском районе, – рассказал Виталий Хоценко. – Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Владимиром Владимировичем Путиным. Модельная библиотека – это не просто учреждение, это особое пространство, где собран внушительный книжный фонд в разных форматах, созданы комфортные условия для проведения мероприятий и активностей с новым оборудованием. Уверен, жителям понравится.

Библиотека получила новое офисное и компьютерное оборудование, мебель. В ней также созданы удобные пространства, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.