Задействованы 216 единиц техники, днем планируется привлечь еще 16 машин.

Осадки в городе идут уже второй день подряд. Дорожные службы в срочном порядке продолжают чистить снег. Работы продолжались всю ночь. Мэр Сергей Шелест рассказал подробности.

– В течение минувшей ночи в уборке города от снега было задействовано 100 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, трактора с навесным оборудованием, пескобросы и погрузчики, – заявил Шелест. – В течение дня добавляем еще 16 единиц и выводим на очистку тротуаров и остановок дополнительных рабочих. В период непрекращающихся осадков основная задача – обеспечить доступность и безопасность дорожного движения.

В настоящий момент в работе задействовано 216 единиц различной спецтехники. Особое внимание уделялось дорогам, мостам и путепроводам с большим автомобильным трафиком. Работники чистят не только дороги, но и остановки, пешеходные переходы и подходы к ним.

Также в городе уже запланирована уборка наледи на улицах Комкова, бульваре Космонавтов, Волгоградской и других.