Омск-Информ
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·Происшествия

Он нанес здоровью женщины тяжкий вред.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 26-летнего водителя электровелосипеда. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и наезде на 88-летнюю женщину. Пенсионерка получила тяжелые травмы.
Напомним, ДТП случилось 3 августа около дома № 33 на Космическом проспекте. Молодой человек на электровелосипеде сбил пенсионерку на тротуаре.
Отметим, что мужчина признал свою вину. Он также компенсировал женщине причиненный вред.
Дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 71 в Октябрьском судебном районе Омска. Велосипедисту грозит до 2 лет лишения свободы.
·Происшествия

Он нанес здоровью женщины тяжкий вред.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 26-летнего водителя электровелосипеда. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и наезде на 88-летнюю женщину. Пенсионерка получила тяжелые травмы.
Напомним, ДТП случилось 3 августа около дома № 33 на Космическом проспекте. Молодой человек на электровелосипеде сбил пенсионерку на тротуаре.
Отметим, что мужчина признал свою вину. Он также компенсировал женщине причиненный вред.
Дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 71 в Октябрьском судебном районе Омска. Велосипедисту грозит до 2 лет лишения свободы.