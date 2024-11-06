По версии следствия, он присвоил миллионы.

Полиция завершила расследование уголовного дела бывшего председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Прокуратура направила дело в суд.

Напомним, 32-летнего мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2022 году он похитил 6,2 млн рублей, пожертвованных для беженцев и омичей, пострадавших от пожаров. Он переводил деньги на свои счета с помощью фиктивных договоров займа.

После хищения он сложил с себя полномочия председателя регионального отделения Красного креста.

Отметим, что вину мужчина не признал. На его 28 банковских счетов наложили арест. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Отметим, что по данным ЕГРЮЛ, председателем омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский красный крест» с 18 ноября 2019 по 5 сентября 2022 года был Алексей Козоченко.