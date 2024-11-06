Омск-Информ
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·Общество

Женщина ориентировалась на предчувствие и автозаполнение игровых полей.
В пресс-службе «Национальной Лотереи» рассказали, как домохозяйке из Омска по имени Гульден удалось выиграть 5 млн рублей в лотерею.
Первый билет, который она купила на Новый год, принес ей 100 рублей. Целый месяц после этого она покупала лотереи «Турнир» и «Топ 12», но выигрыши в них были также небольшими. В конце концов в августе она купила сразу 10 билетов «Большой 8».
Гульден вспоминает, что в день розыгрыша у нее было предчувствие победы. Однако она призналась, что выиграть не получается, если она специально выбирает числовые комбинации. Победительница предпочитает использовать функцию случайного автозаполнения игровых полей.
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·Общество

Женщина ориентировалась на предчувствие и автозаполнение игровых полей.
В пресс-службе «Национальной Лотереи» рассказали, как домохозяйке из Омска по имени Гульден удалось выиграть 5 млн рублей в лотерею.
Первый билет, который она купила на Новый год, принес ей 100 рублей. Целый месяц после этого она покупала лотереи «Турнир» и «Топ 12», но выигрыши в них были также небольшими. В конце концов в августе она купила сразу 10 билетов «Большой 8».
Гульден вспоминает, что в день розыгрыша у нее было предчувствие победы. Однако она призналась, что выиграть не получается, если она специально выбирает числовые комбинации. Победительница предпочитает использовать функцию случайного автозаполнения игровых полей.
2436