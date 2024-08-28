Муж миллионерши до сих пор в шоке.

Омская домохозяйка по имени Гульден выиграла в онлайн-лотерею 5 млн рублей. Накануне выигрыша она почувствовала приближение удачи.

Так, из 10 купленных на тираж билетов пять оказались счастливыми, а один принес ей суперприз – 5 млн рублей. Занимаясь домашними делами, Гульден вспоминала о розыгрыше. Она решила проверить и увидела смс с сообщением. Пересчитав несколько раз нули и убедившись в выигрыше, омичка поделилась радостью с мужем.

Супруг миллионерши до сих пор в шоке от случившегося. Но семья уже запланировала покупку недвижимости на внезапно свалившиеся финансы.